New York'ta mobil morg olarak kullanılan araçlarda tekrar gıda taşınabilecek

ABD'nin New York eyaletinde morg olarak kullanılan araçlara tekrar gıda taşıma izni verildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), corona virüs salgınındaki cesetlerin tutulduğu mobil morg olarak kullanılan soğutucu TIR kasalarının dezenfekte edilip ilaçlandıktan sonra ülke genelinde gıda taşımacılığında tekrar kullanılacağını açıkladı.

New York’ta morg olarak kullanılan TIR kasalarının gıda taşımacılığında tekrar kullanılmaya elverişli olup olmadığı yönünde başlayan tartışmalar üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) güvenli bir şekilde dezenfekte yapılması durumunda soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayımladı.



Raporda, “Covid-19 salgını sırasında morg olarak kullanılan soğutucu gıda taşıma araçları belirli koşullar altında gıda nakliyesi ve gıda depolama için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Soğutucu kasaların tüm yüzeyleri, temizleyicilerle “birkaç kez” iyice temizlenmeli ve daha sonra dezenfekte edilerek ilaçlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

KOKU NÜFUZ EDENLER ASLA KULLANILMAYACAK

Hava ve tazyikli su kullanılmaması, işçilerin kalıntıları temizlerken koruyucu giysiler giymeleri gerektiği belirtilen raporda ”İç yüzeylerin kan veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas halinde olan bölümlerde kirlenmiş alan ahşap veya çatlak fiberglas gibi alanların düzgün bir şekilde dezenfekte edilememesi durumunda sürece uygun olmayacak. Temizlik ve dezenfeksiyon yoluyla giderilemeyen rahatsız edici kokulara nüfuz eden soğutucuların, kesin olarak kullanılmasına izin verilmeyecek” ifadeleri yer aldı.



Mart ayından bu yana, New York eyaletinde artan ölümler nedeniyle, hastanelerdeki morgların ve cenaze evlerinin yetersizliğinden kente, geçici olarak 150’nin üstünde soğutucu kamyon kasaları yerleştirilmişti.

Morg görüntüleri de dünya basınından oldukça eleştiri toplamıştı.