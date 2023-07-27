Nijer'de askeri darbe

Sayısız darbe girişimi yaşanan Afrika ülkesi Nijer'de ordu yönetime el koydu. Bir grup asker Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un görevden alındığını savunan bildiri okudu.

Nijer'de askeri darbe
Foto: Reuters

Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu.

Kendilerine `Vatanı Koruma Ulusal Konseyi` ismini veren bir grup asker, devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda bildirisi okudu.

Metinde, ülkenin içinden geçtiği kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi.

22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı.

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