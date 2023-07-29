Nijer'de darbenin lideri belli oldu

Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki bir grup asker, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u esir almış ve yönetime el koymuştu.



Ordunun da desteğini alan askerler, kendilerini "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi" olarak tanımladı. Konsey'in başına darbeyi yapan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın komutanı Tiani'yi getirildi.



General Tiani, devlet televizyonundan okuduğu darbe bildirisinde, "Artan güvenlik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi" dedi. 62 yaşındaki General Tiani, uluslararası çağrıda da bulundu. Yeni yönetimin tüm uluslararası taahhütlere ve insan haklarına saygı duyacağını söyledi. Ardından bakanlarla bir araya gelen General Tiani, bakanları yeni rejimle iş birliği yapmaya çağırdı.

BATILI ÜLKELER ENDİŞELİ



Afrika ülkeleri, Batılı ülkeler ve uluslararası örgütlerdense, Nijer'deki darbeye tepkiler yağıyor.



Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülke gidişattan endişeli. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ve ailesinin serbest bırakılma çağrısı yinelendi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, darbenin iki ülke arasındaki işbirliklerini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.



Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nijer'deki darbeye ilişkin güvenlik konseyini toplayacağı açıklandı.

WAGNER'DEN DARBEYE DESTEK

Öte yandan Nijer'deki darbeyle ilgili bir açıklama da Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'den geldi.



Prigojin, darbeyi "Batılı sömürgecilerden gecikmiş bir özgürleşme olarak" nitelendirdi. Wagner savaşçılarının ülkeye düzen getirebileceğini öne sürdü. Moskova'ya karşı başarısız isyan girişiminin ardından Wagner, halen bazı Afrika ülkelerinde faaliyetlerine devam ediyor.



Nijer'in komşuları, Mali, Burkina Faso ve Çad'da da son yıllarda askeri darbeler yaşanmıştı. Bu ülkelerin darbelerin ardından Batı'dan uzaklaşıp Rusya'yla yakınlaştığı biliniyor.