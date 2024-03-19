Nijerya'da fidye için kaçırılan 87 kişiden 16'sı kurtarıldı

Nijerya ordusu, ülkenin Kaduna eyaletinde fidye için kaçırılan 87 kişiden 16'sının kurtardığı bildirdi.



Ordu sözcüsü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Tantau bölgesinde saldırı düzenleyerek fidye için 87 kişiyi kaçırmasının ardından operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.



Nwachukwu, operasyonda, kaçırılan kişilerden 16'sının kurtarıldığını kaydetti.



Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Nwachukwu, diğer kişileri bulmak için operasyonun sürdüğünü ifade etti.

İNSAN KAÇIRMANIN CEZASI İDAM



Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.



Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

