Nijerya'da fidye için kaçırılan onlarca insan kurtarıldı

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı açıklamada, polisin 1-31 Mart'ta eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Aliyu, operasyonlarda fidye için kaçırılan 100'den fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.



Operasyonlarda 5 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Aliyu, 64 silahlı çete üyesinin de yakalandığını ifade etti.

SALDIRILARLA MÜCADELE



Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.



Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

