Nijerya'da hapishaneyi sel bastı: 118 mahkum kaçtı

Nijerya'da birkaç saat süren sağanak yağış, çevredeki binalar da dahil olmak üzere orta güvenlikli bir hapishanenin bazı kısımlarını tahrip etti.



Polisler kaçakların peşine düştü ve diğer güvenlik teşkilatlarının yardımıyla şu ana kadar 10 tanesini yakalamayı başardılar. Kamuoyuna, kontrolün yetkililerin elinde olduğuna dair güvence verildi.



Polis yetkilileri, "Halkın ayrıca kaçan mahkumları takip etmesi ve herhangi bir şüpheli hareketi en yakın güvenlik kurumuna bildirmesi tavsiye edilir" dedi.



Kaçan mahkumların kimlikleri veya bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi ancak geçmişte Boko Haram üyeleri Suleja hapishanesine kapatılmıştı.

NİJERYA'DA HAPİSHANE SORUNU



Aşırı kalabalığın, yetersiz finansmanın ve gevşek güvenlik önlemlerinin kaçış için uygun koşullar yarattığı Nijerya'da hapishanelerden kaçışlar büyük bir güvenlik sorunu haline geldi.



Zayıf altyapı ve militan saldırıları nedeniyle son yıllarda Nijerya'da binlerce mahkum kaçtı. Özellikle Temmuz 2022'de DAEŞ'in başkent Abuja'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye düzenlediği saldırıda yaklaşık 440 mahkum serbest bırakıldı.



Yetkililerin aktardığına göre tesislerin çoğu sömürge döneminde inşa edildi, eski ve zayıf.

