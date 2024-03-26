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Nijerya'dan Binance'e vergi suçlaması: Yönetici gözaltından kaçtı

Nijerya, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i vergi kaçırmakla suçladı. Devam eden soruşturmada şüpheli konumunda olan Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Nijerya'da gözaltından kaçtığı bildirildi.

Nijerya'dan Binance'e vergi suçlaması: Yönetici gözaltından kaçtı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi'nden (NSA) yapılan açıklamada, Federal hükümetin 'daki Binance faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmasında şüpheli konumunda olan Anjarwalla'nın gözaltından kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, ön soruşturmanın Anjarwalla'nın sahte bir pasaport kullanarak Nijerya'dan kaçtığını gösterdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, Binance hakkında başlattığı soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta ülkede Anjarwalla'yı gözaltına almıştı. Anjarwalla'nın, 4 Nisan'da mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Nijerya hükümeti, geçen ay ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.

Nijerya'dan Binance'e vergi suçlaması

Nijerya'dan Binance'e vergi suçlaması

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BİNANCE'E VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI

Hükümet, dün Binance'i ülkede vergi kaçırmakla suçlamıştı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

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