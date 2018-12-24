Nikaragua’da Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya ve reformlarına karşı yapılan eylemler devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 400 göstericinin hayatını kaybettiği Nikaragua’da, halka ve sivil toplum örgütlerine yapılan baskı devam ediyor. Devlet Başkanı Ortega, polise 15 bin otomatik tüfeğin dağıtıldığını açıkladı. Ortega, verdiği kararla ülke güvenliğinin güvence altına aldığını garanti etti.



“NOEL KUTLAMALARI İÇİN”



Hükümetten yapılan açıklamada ise tüfeklerin Noel kutlamaları sırasında meydana gelebilecek suçların önlenmesi için 153 bölgede görev yapan polislere dağıtıldığı bildirildi. Ortega polise tüfeklerin "Plan Belén" operasyonu kapsamında verildiğini açıkladı. Muhalefet ise bu sayede hükümetin protestoların önüne geçmek için halkı baskı altına alacak bir operasyonun başlatıldığını iddia etti.



YERLİ YABANCI STK'LAR YASADIŞI İLAN EDİLİYOR



Nikaragua’dan 18 Nisan’dan bu yana yaşanan eylemlerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 350’den fazla tutuklu bulunuyor. Sosyal güvenlik politikası, yolsuzluk ve artan fakirlik üzerine yapılan eylemler, Eylül ayında “yasa dışı” ilan edilince ülke genelinde şiddet arttı. Uluslararası baskı artınca Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edilmiş ancak kısa süre sonra gösterilere destek verdikleri iddiasıyla birçok örgütün yasal statüsü kaldırıldı.