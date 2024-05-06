Norveç Dışişleri'nden İsrail'e çağrı | "Refah'a saldırı planlarından vazgeçin"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin "İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri'nden İsrail'e çağrı | "Refah'a saldırı planlarından vazgeçin"

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yazılı açıklamasında, 'in Refah'a olası kara saldırısı planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının bölgedeki nüfus için "trajedi" olacağını ve bunun Filistinlilere insani yardım sağlamayı "zorlaştıracağı ve daha tehlikeli hale getireceği" değerlendirmesinde bulunan Eide, "İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

Eide, "Gazze, insan kaynaklı bir felakettir. Son 7 ayı aşkın süredir 2,3 milyonluk nüfusunun katlandığı zorlukları anlatmaya kelimeler yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de "önemli yardımların ulaştırılmasını tehlikeye atan her saldırının Filistinli kadın ve çocuklara ihanet" olduğunu belirten Eide, uluslararası toplumu, İsrail ve Filistinli yetkilileri, 'e ilişkin çalışmalar dahil politik yolu izlemeye çağırdı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...