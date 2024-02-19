Norveç, domuz vebasına karşı İsveç sınırına çit çekebilir

Norveç, geçen yıl İsveç'te görülen Afrika domuz vebası salgınının ardından yaban domuzu popülasyonunu ortadan kaldırmak üzere tasarlanan önlemler paketinin bir parçası olarak İsveç sınırı boyunca bir çit inşa edebilir.





Ülkenin gıda güvenliği otoritesi ve çevre ajansı tarafından sunulan plan kapsamında, domuzların ticari domuz yetiştiriciliği için "büyük tehlike" oluşturduğu gerekçesiyle Norveç'te 2 bin kadar yaban domuzu kesime tabi tutulacak.



İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre kurumlar, nüfusun ve etkilerinin izlenmesinin yanı sıra, yaban domuzu avcılığının etkinliğinin artırılmasını, vurulan yaban domuzlarının etlerinin satılmasına izin verilmesini ve üreticilerin açık havada yetiştirilen domuzları korumak için "domuz geçirmez çit" uygulaması zorunluluğu getirilmesini de öneriyor.



Diğer önlemler arasında, yaban domuzlarının 300 bin kadar olduğu tahmin edilen İsveç'ten, ülkeye geçişini önlemek için sınırın Norveç tarafında bir çit inşa edilmesi de yer alabilir. Danimarka, Almanya sınırına bir çit çektikten sonra yaban domuzu popülasyonunu başarılı bir şekilde azaltmıştı.



İNSANLARI ETKİLEMEDİĞİ AÇIKLANDI



Yaban domuzu ve domuzları etkileyen ancak insanları etkilemeyen ciddi bir viral hastalık olan Afrika domuz ateşi, ağustos ve eylül aylarında Stockholm'ün 145 kilometre kuzeybatısındaki Fagersta yakınlarında, ölü yaban domuzlarında bulundu.



Ancak İsveç, test sonucu pozitif çıkan son yaban domuzunun eylül ayında ölmesinin ardından, İsveç'te domuz vebası riskinin şu anda "sıfır" olduğunu söyledi ve ülkede hastalığın aktif bir sirkülasyonu olmadığını ekledi.



Hastalık 2007 yılından bu yana Avrupa'da görülüyor.



SAYIYI DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR



Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Geir Pollestad bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yetkililerin yaban domuzu sayısını mümkün olduğunca azaltmak için "yeni ve güçlendirilmiş önlemler" üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Pollestad, "Norveç'te domuz vebasına yakalanırsak, bunun domuz üretimiyle uğraşanlar için büyük sonuçları olacak, ancak aynı zamanda enfeksiyondan etkilenen bölgelerde avlanma, orman işletmeciliği ve açık hava faaliyetlerine katılma konusunda da büyük kısıtlamalar getirecektir" dedi.

