Philip Manshaus adlı Norveçli saldırgan başkent Oslo'daki mahkemede ilk kez görüntülendi. Yüzündeki morluklar ve şişlikler dikkat çekti.
Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirmişti.
Savcı, saldırganin tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi.
Norveç polisi ise olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşi Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti. Rafique, camiye giren saldirgana müdahale ederek elindeki silahları düşürmesini sağlamıştı.