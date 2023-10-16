Norveç'te kabine değişikliği

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un "gelecekte daha çok dikkat gerektiren bazı politika alanları olması" nedeniyle kabineyi değiştirdiği ifade edildi.



Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in yerine İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide getirildi.



Kabine üyelerinin sayısı 20'ye çıkarılırken, 3 bakan kabineden ayrıldı ve 2 bakan yeni makamlara getirildi.



Kabinenin yeni üyelerinin resmi atamaları, Norveç Kralı 5. Harald tarafından yapıldı.



NORVEÇ'TE YEREL SEÇİMLERİ MUHAFAZAKAR MUHALEFET KAZANMIŞTI



Norveç'te 11 Eylül'deki yerel seçimleri, 99 yıl sonra ilk defa merkez sağ muhalefet partisi "Hoeyre" kazanmıştı.



Hoeyre'nin 2019'da yapılan yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 daha fazla oy aldığı belirtilmiş, Başbakan Store'un liderliğindeki İşçi Partisinin ise oylarında yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığı kaydedilmişti.



İşçi Partisinin, yerel seçimlerde 1924'ten beri ilk defa en çok oy alan parti olmaması ise dikkati çekmişti.



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