Notre Dame Katedrali 760 milyon dolarlık restorasyonun ardından önümüzdeki yıl açılıyor

Çıkan yangında büyük kısmı zarar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 500 zanaatkar Paris'in simge yapısının bir yıldan kısa bir süre sonra halka yeniden açılmaya hazır olmasını sağlamak için çalışıyor.



Devlet başkanı Emmanuel Macron, yakın zamanda inşaat sahasına yaptığı ziyarette, 860 yaşındaki Notre Dame'ın büyük bölümünü yok eden yangından 5 yıl 7 ay sonra, 8 Aralık 2024'te halka açılması için çalışmaların "zamanında tamamlanacağı" sözünü verdi.



Gotik yapıya hayran olanlar, katedrale yeniden girebilme ihtimalinin heyecanını şimdiden yaşıyor.



Notre Dame de Paris'in yeniden inşasında Fransa genelinde "katedralin rönesansı üzerinde çalışma" görevi olan 250'ye yakın şirket ve sanat atölyesi bulunuyor.



Buna, Fransa'nın en büyüğü olan Notre Dame'ın büyük orgunun 8 bin borusunu restore eden marangozlar, taş ustaları, heykeltıraşlar, yaldızcılar, cam ustaları ve hatta org yapımcıları dahil.



2019 yılında yaşanan yangının ardından ilk 2 yıllık çalışma binanın güvenliğinin sağlanması , proje çalışmalarının tamamlanması ve ihalelerin yapılmasına ayrıldı. Restorasyon aşaması resmi olarak Eylül 2021'de başladı.



Son aylarda en gözle görülür ilerlemeler çatı çerçevesinin, kulenin ve büyük üst galerilerin restorasyonunda kaydedildi.

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Notre Dame'ın yeniden inşasında yer alan kişilerin isimleri de yeni katedralin kalıcı bir parçası haline getirildi.



16 Aralık'ta kulenin tepesine monte edilen altın horozun içine, çalışmalarda yer alan 2 bin kişinin isminin listelendiği bir belgenin yer aldığı mühürlü tüp yerleştirildi.



Katedralin kulesinin önceki horozu, yangının ertesi günü molozların arasında hasar görmüş halde bulunmuştu.



Eski horoz, değiştirilecek altı vitray pencerenin yanı sıra, yakın zamanda Macron tarafından açılacağı duyurulan Notre Dame'a adanan yeni bir müzede sergilenecek.



Notre Dame'ın yeniden inşasının maliyetinin yaklaşık 700 milyon euro yani 767 milyon ABD doları olması bekleniyor.



Notre Dame'ın yeniden inşası için 150 ülkedeki 340 bin bağışçıdan gelen bağışlardan toplamda 846 milyon euro yani 928 milyon ABD doları toplandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin