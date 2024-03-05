Null Adası: Aslında var olmayan ada

Pirata hava durumu şamandıraları müzik türlerine göre isimlendirilir ve 13010 numarası Soul olarak bilinir.



Haritacılar tarafından "Null Adası" olarak bilinen bir nokta, tam olarak sıfır derece enlem ve sıfır derece boylamdaki konumuyla ünlü.



Orada gerçek bir ada olmasa da sık kullanılan bir yer için uygun bir yer adı. Sıfır-sıfır okuması, veri eksikliği veya yazılım arızaları nedeniyle sıklıkla bir hata olarak ortaya çıkıyor.



Null Adası, Gine Körfezi'nde en yakın karadan 500 kilometre uzakta, okyanusun benzersiz bir bölgesi.



Bu ada veri tabanlarında yer aldığı için bir gemiye binip bu adanın belirtilen koordinatlarına yolculuk yaparsanız göreceğiniz tek şey, uçsuz bucaksız okyanusun içinde suda inip çıkan yalnız bir şamandıra olacaktır.

ENLEM VE BOYLAMIN KESİŞİM NOKTASI



Enlem ve boylamın kesim noktası biraz da şaka yollu "Null Adası" olarak isimlendirilmekte.



Burası, Atlantik Okyanusu’ndaki Gine Körfezi’ne denk gelir. Diğer bir deyişle hiçliğin tam da ortasında.



"Sözde ada"nın konumu, suyun neredeyse 4 metre dışına çıkan konik bir Otonom Sıcaklık Hattı Toplama Sistemi (Atlas) şamandırası olan Soul'un varlığı sayesinde görülebiliyor.



Şamandıra, rüzgar hızını ve yönünü, hava ve deniz sıcaklığını ve diğer hava durumu değişkenlerini sürekli olarak izliyor.

HERKESİN VARSAYILAN KONUMU



Şamandıranın etrafındaki bir koruma hattı, fiziksel ziyaretleri engelliyor, ancak Null Adası, konum verileri olmayan herkesin varsayılan konumu olduğundan, burası Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri olarak anılıyor.

