NY Times bulmacasında gizli gamalı haç iddiası

Tanınmış birkaç isim, kamuoyunun dikkatini çekmek için gazetenin yayımladığı bulmacanın görselini Twitter hesaplarından paylaştı.



Böyle bir ihmalin Yahudiliğin en önemli bayramlarından birinin başladığı gün basılmasına dikkat çekildi.

Pew Research'ün 2020'de bildirdiğine göre, gazetenin aboneleri geleneksel olarak sol eğilimli ve onu ana haber kaynağı olarak gösteren on kişiden dokuzu Demokrat olarak tanımlanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., bulmacanın Times okuyucu kitlesiyle "ideolojik olarak uyumlu olmayan" bir gazete yayımlamış olsaydı ABD'deki öfkenin çok daha büyük olacağını iddia etti.



The Jerusalem Post, Times'ın sözde gamalı haç benzerliği taşıyan çapraz bulmacaları ilk kez yayımlamadığını hatırlattı.



İsrail gazetesi, 2014 ve 2017'de benzer şeylerin yaşandığını söyledi.