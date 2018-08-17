ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde ekonomi alanında üst düzey görevlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı eski başekonomisti Roney Ludema Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.
Obama döneminin başekonomisti Ludema, Rahip Brunson konusu hakkında iki ülke arasında yaşananların ABD'de Cumhuriyetçilere ara seçimler öncesi bir hediye olduğunu söyledi.
Bu yüzden ABD iç siyaseti açısından zamanlamasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Ludema ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ticari yasasındaki "ulusal güvenlik" maddesini keyfi bir biçimde ve kötüye kullandığını söyledi.
Eski Başekonomist Ludema, "Bugün görevde olsaydım ticari yasaların bir ülkeye baskı yapma amacıyla kullanımına şiddetle karşı çıkardım" ifadelerini kullandı.
Obama'nın eski başekonomisti Ludema: Brunson krizi Trump'a hediye oldu
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanlığı eski başekonomisti Rodney Ludema Türkiye-ABD krizine ilişkin konuştu. Ludema, "Brunson krizi Trump'a hediye oldu" ifadelerini kullandı.
ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde ekonomi alanında üst düzey görevlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı eski başekonomisti Roney Ludema Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.