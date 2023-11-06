Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Gazze için "kuralsız" saldırı iması

Zelenski, "Eminim ki Hamas'ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var." iddiasında bulunarak, "suçlanması gerekenlerin" Rusya ve İran olduğunu savundu.



Hamas'a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu öne süren Zelenski, "Gazze'de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek." dedi.



Gazze için "kuralsız" saldırı imasında bulunan Zelenski, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

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