Oto-alerji nedir? İnsan nasıl kendine alerjik olur?

KENDİNE KARŞI ALERJİ GELİŞTİRMEK



Günümüzde bilim insanları hiçbir insanın bir başka insana karşı alerji geliştiremeyeceğinden emin.



Ancak çok daha sinsi ve anlaşılması daha zor bir şeyin insanoğlunda bazı rahatsızlıklara neden olabileceğine dair hızla büyüyen kanıtlar var.



Görünüşe göre insanlar kendi vücut sıvılarına ve kendi vücutlarının ürettiği bazı maddelere karşı alerji geliştirebiliyor.



Bu gizli "oto-alerji" süreci birçok anemi vakasında, böbrek ve tiroid hastalıklarında önemli bir faktör olabilir.



Normalde vücudun '"kendini" ve "kendinden olmayan"ı tanıyabilmesi için koruyucuları var ve kendisine zarar vermesi mümkün değil. Ancak bazen bu koruyucular bozulabiliyor.



Bu durum çok ciddi otoimmün hastalıklarda kişinin antikor üretmesi ve kendi kan hücreleeriyle savaşarak vücudunu çökertmesine kadar uzanan sancılı bir sürece neden olabiliyor.

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