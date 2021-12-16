Özlem Türeci Federal Kongre'ye delege olarak seçildi

Sosyal Demokrat Parti tarafından delegeliğe aday gösterilen Türeci, Renanya-Palatina Eyalet Parlamentosu'nda yapılan oturumda onaylandı.



Böylece Özlem Türeci, 13 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilecek.

CUMHURBAŞKANINI FEDERAL MECLİS SEÇİYOR



Almanya'da Cumhurbaşkanını Federal Meclis seçiyor. Seçimlerde 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyaletin ayrı ayrı belirlediği Federal Kongre delegeleri de oy kullanıyor.



Federal Kongre, yalnızca Cumhurbaşkanını seçmek amacıyla 5 yılda bir oluşturuluyor. Seçimden sonra da dağılıyor.

