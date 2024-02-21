Pablo Neruda'nın ölümü yeniden araştırılacak: Zehirlenmiş olabilir

Şili'de bir yargıç, şair Pablo Neruda'nın yeğeninin, ölüm belgesinde belirtilen kanser dışındaki nedenleri aramak için araştırma davasının yeniden açılması yönündeki talebini reddetmişti.



Yeğen Rodolfo Reyes, Kanada, Danimarka ve Şili'den adli tıp uzmanlarının Neruda'nın zehirlendiğine işaret eden kanıtlar bulduğunu siddia ediyor.



Reyes, Danimarka ve Kanada laboratuvarlarında yapılan adli tıp testlerinin Neruda'nın vücudunda "insan yaşamıyla bağdaşmayan büyük miktarda Cloristridium botulinum" bulunduğunu söyledi. Bu toksin sinir sistemi felci ve ölüme neden olmuş olabilir.



Uzun süredir dile getirilen resmi görüş, Neruda'nın prostat kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğü yönündeydi, ancak şoförü on yıllar boyunca onun zehirlendiğini savundu.

MAHKEME ÖLÜMÜNÜ SORUŞTURACAK



Bu hafta Santiago'daki temyiz mahkemesi oy birliğiyle hakimin kararını iptal etti ve yeğenin talep ettiği prosedürlerin yerine getirilmesine karar verdi.



Bu talepler arasında ölüm belgesinin kaligrafik analizi, yabancı kurumlar tarafından yürütülen test sonuçlarının meta-analizi ve Clostridium botulinum uzmanının ifadeleri için mahkeme celpleri yer alıyor.



Neruda en çok aşk şiirleriyle tanınıyordu ve 1971 Nobel Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere düzinelerce ödül kazandı.

