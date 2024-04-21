Pakistan'da buzullar eridi, sel uyarısı verildi

Pakistan'ın Ulusal basınındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, buzulların erimesi nedeniyle çok sayıda bölgede sel uyarısı yaptı.



Afet Yönetimi Kurumundan Muhammed Kayser Han, olası sel durumuna karşı güvenlik önlemleri zamanında alınmadığı takdirde ağır can ve mal kaybı yaşanabileceğini belirtti.



Han, herhangi bir tehlikeden önce halkın güvenli bölgelere taşınması gerektiğini kaydetti.



Son 5 günde şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Hayber Pahtunhva genelinde 33’ü çocuk 59 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 875 ev ve 26 okul yıkılmış veya hasar görmüştü.



Pakistan'ın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve seller sonucu toplamda 98 kişi yaşamını yitirmişti.



Pakistan’da 2022’deki sel felaketinde 1739 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, selin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.



Kutup bölgesinin dışında en çok buzulun bulunduğu Pakistan'da, dağlık bölgelerdeki 7 binden fazla buzulun neredeyse tamamı Hayber Pahtunhva eyaleti ve Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alıyor.

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