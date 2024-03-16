Pakistan'da karakola intihar bombalı saldırı: 7 kişi öldü

Pakistan ordusu, bir askeri karakola patlayıcı yüklü araçla ve intihar bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda yedi güvenlik gücü mensubunun öldüğü açıklandı.

Ordunun medya kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki olayın altı saldırgan tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıdan sorumlu militan grubun adı verilmedi.



"Teröristler patlayıcı yüklü bir aracı karakola çarptırdı, ardından çok sayıda intihar bombası saldırısı düzenledi, bu da bir binanın bir kısmının çökmesine neden oldu ve beş kişinin şehadetiyle sonuçlandı" denilen açıklamada, daha sonra militanlarla çıkan çatışmada iki güvenlik gücü mensubunun daha öldürüldüğü belirtildi.



Pakistan hükümeti ve güvenlik yetkilileri son aylarda saldırıların arttığını, bunların çoğunun Pakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenildiğini ve Afgan topraklarından başlatıldığını söylüyor.



Bu durum, Afganistan'ın militanlar tarafından kullanılmasına izin verdiğini reddeden Pakistan ile iktidardaki Afgan Talibanı arasındaki ilişkilere zarar verdi.