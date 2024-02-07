Pakistan'da milletvekili adayı ofisine saldırı: 12 kişi öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da milletvekili adayı ofisine saldırı: 12 kişi öldü

Geo News televizyonundaki habere göre, 'da Belucistan’ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinin önünde düzenlendi.

Saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

PAKİSTAN'DA SEÇİM ÖNCESİ TERÖR OLAYLARINDA ARTIŞ

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han’a, silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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