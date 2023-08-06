Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 15 ölü, 40 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'ın güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda en az 15 kişinin öldü ve 40 kişinin yaralandı.

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 15 ölü, 40 yaralı
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Fransa'dan Hindistan'a tarihin en büyük tren kazaları

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Son dakika haberi! Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli trenin Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını belirten Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 15 ölü, 40 yaralı - 1

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

Diğer taraftan, Pakistan'ın çürümekte olan demiryolu sistemi nedeniyle ülkede sık sık tren kazaları yaşanıyor. Pakistan'da birbirini izleyen hükümetler yıllardır, Çin'in altyapı projelerine yönelik Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olarak demiryolu ağını iyileştirmek için fon sağlamaya çalışıyor.

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