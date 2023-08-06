Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 15 ölü, 40 yaralı

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.



Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.



Diğer taraftan, Pakistan'ın çürümekte olan demiryolu sistemi nedeniyle ülkede sık sık tren kazaları yaşanıyor. Pakistan'da birbirini izleyen hükümetler yıllardır, Çin'in altyapı projelerine yönelik Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olarak demiryolu ağını iyileştirmek için fon sağlamaya çalışıyor.