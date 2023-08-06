Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 28 ölü, 50 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'ın güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda en az 28 kişi öldü ve 50 kişi yaralandı.vYerel basındaki haberlerde birçok kişinin hala vagonlarda mahsur kaldığı ve ölü sayısının artabileceği bildirildi

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 28 ölü, 50 yaralı
Fransa'dan Hindistan'a tarihin en büyük tren kazaları

Fransa'dan Hindistan'a tarihin en büyük tren kazaları

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Rafik, şimdiye kadar ulaşılan 28 ceset ve 50 yaralının Navabşah ve Sanghar bölgelerindeki yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 28 ölü, 50 yaralı - 1

ORDU YARDIM İÇİN ÇAĞRILDI

Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur kaldığını ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

Diğer taraftan, Pakistan'ın çürümekte olan demiryolu sistemi nedeniyle ülkede sık sık tren kazaları yaşanıyor. Pakistan'da birbirini izleyen hükümetler yıllardır, Çin'in altyapı projelerine yönelik Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olarak demiryolu ağını iyileştirmek için fon sağlamaya çalışıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...