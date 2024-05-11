Hizbullah güneydeki İsrail askeri hedeflerini vurdu

Hizbullah, İsrail askeri bölgesini vurduğunu açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarındaki Ramia askeri bölgesine dün gece güdümlü roket ve topçu ateşi açtığını ve burayı doğrudan vurduğunu bildirdi.



İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.



Saldırı, İsrail ordusunun dün, Lübnan'ın güney kasabalarını hedef almasının ardından geldi.



Lübnan askeri kaynaklarına göre, İsrail'in dünkü saldırılarından biri, Lübnan'ın Tayr Harfa bölgesinde bir cep telefonu iletim tesisini vurdu ve aralarında Hizbullah'a yakın bir sağlık görevlisi ile bir elektrik bakım işçisi öldü.



Kaynaklara göre bir başka İsrail saldırısı da güneydeki Yarine köyünde bir evi hedef aldı, burada bir Hizbullah üyesi ölürken, bir sivil de yaralandı.