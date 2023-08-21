Panama kanalında kırmızı alarm: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Panama Kanalı, Çin ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor .



Yetkililer Reuters'e verdiği demeçte, 10 Ağustos itibariyle, kanalın yakınında 161 gemi olduğunu söyledi.



Yılın başından bu yana, El Nino hava olayının neden olduğu kuraklık su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğundan, kanal bir dizi derinlik kısıtlaması uygulamıştı.



Ancak kanal, Haziran ayında, gemilerin daha kolay geçebilmeleri için yüklerini hafifletmelerini gerektirecek ilave kısıtlamaları erteledi .