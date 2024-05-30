Papua Yeni Gine'de heyelan: "Toprak altında kalan herkes öldü"

Papua Yeni Gineli yetkililer, ülkenin kuzeyindeki devasa toprak kaymasında enkaz altında hayatta kalan kimse olmadığını düşündüklerini açıkladı. Enkaz ve çamur altında kalan ölü sayısının kesin sayısının hala bilinmediği belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce meydana gelen heyelanın olduğu bölgeye ekipman ve yardım zorlu dağlık arazi, ana yol üzerindeki hasarlı köprü ve bölgedeki kabileler arası huzursuzluk nedeniyle planlanandan çok daha yavaş ulaştı.

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"TOPRAK ALTINDAKİ HERKES ÖLDÜ"



Enga eyaleti Afet Komitesi Başkanı Sandis Tsaka, "Bu noktada enkaz altında kalan kimsenin hayatta olması beklenmiyor, bu nedenle cenazeleri toprak altından çıkarmak için tam bir kurtarma operasyonu yürütülüyor" dedi.



Yetkililer düzinelerce askerin, mühendisin, jeoloji uzmanının ve halk sağlığı yetkilisinin bölgeye ulaştığını aktardı. Kurtarma ekipleri, dengesiz zemin üzerinde bugünden itibaren ağır makine kullanmayı planlıyor.



Neredeyse bir hafta önce Enga bölgesindeki Yambali köyüne çöken dağın altında kaç kişinin gömülü olduğu belirlenmeye çalışıyor.



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2 BİN KİŞİ DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜ



Bölgede son güvenilir nüfus sayımı 2000 yılında yapılmıştı ve güncel bir sayım olmadan, yetkililer toplam ölümlere ilişkin bir tahmine ulaşmak için eksik seçmen kayıtlarına ve yerel liderlerle yapılan kontrollere güvenmek zorunda.



Papua Yeni Gine hükümeti, 2 binden fazla insan diri diri gömülmüş olduğunu tahmin ediyor.



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ÖLÜ SAYISI HALA NET DEĞİL



Tsaka, hükümetin ölü sayısı konusunda hala emin olmadığını belirterek, “Yüzlerce ila 2 bin arasında herhangi bir yerde olabilir. O sırada kaç kişinin orada olduğuna dair belirsizlik nedeniyle 2 bini tamamen ihtimal dışı bırakamam, ancak sosyal haritalamayı tamamlayana kadar size kesin bir cevap veremem" dedi.



Şu ana kadar çıkarılan altı cesetten ikisinin felaket bölgesinin dışında yaşadığı aktarıldı. Bu durum topluluklar arasında çok fazla hareket olduğu yönündeki görüşü güçlendiriyor.