Paris Olimpiyatları'nın gerçek kazananı atletler olacak

Bu yaz düzenlenecek olan Paris Olimpiyat oyunlarında "atletizm" dalında altın madalya kazanan sporculara ilk kez para ödülü verilecek.

Atletizm, altın madalya sahibi sporcularına para ödülü sunan ilk spor dalı olacak.

48 ALTIN MADALYAYA 50 BİN DOLAR ÖDÜL

Atletizm sporunun yönetici birimleri tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Paris'te 48 altın madalya sahibinin 50 bin dolarlık para ödülü kazanacağı duyuruldu.



2028 Los Angeles Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya sahipleri de para ödülü kazanacak.