Paris Olimpiyatları'nın gerçek kazananı atletler olacak

Bu yaz gerçekleşecek Paris Olimpiyatları'nda ilk kez bir spor dalının altın madalya kazananları para ödülü ile ödüllendirilecek. Atletizm dalında yarışan sporculardan 48 tanesi sahip olacakları altın madalyanın yanında 50 bin dolarlık para ödülü alacak. 2028'deki Los Angeles Oyunları'nda bronz ve gümüş madalya sahiplerine de para ödülü takdim edilmesi planlanıyor.

Paris Olimpiyatları'nın gerçek kazananı atletler olacak

Bu yaz düzenlenecek olan Olimpiyat oyunlarında "atletizm" dalında altın madalya kazanan sporculara ilk kez para ödülü verilecek.

, altın madalya sahibi sporcularına para ödülü sunan ilk spor dalı olacak.

48 ALTIN MADALYAYA 50 BİN DOLAR ÖDÜL

Atletizm sporunun yönetici birimleri tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Paris'te 48 altın madalya sahibinin 50 bin dolarlık para ödülü kazanacağı duyuruldu.

2028 Los Angeles Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya sahipleri de para ödülü kazanacak.

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