Olay kentin kuzey doğusunda yaşandı. Elinde demir çucuk ve bıçak olan saldırgan sokaktakilere saldırdı.
Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı.
Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Paris'te bıçaklı saldırı: 7 yaralı
NTV HaberDünya
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir saldırgan 7 kişiyi yaraladı.
Olay kentin kuzey doğusunda yaşandı. Elinde demir çucuk ve bıçak olan saldırgan sokaktakilere saldırdı.