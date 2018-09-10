Olay kentin kuzey doğusunda yaşandı. Elinde demir çucuk ve bıçak olan saldırgan sokaktakilere saldırdı.

Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı.

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.