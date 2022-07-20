Pasifik adası ilk Covid-19 vakasını bildirdi

Pasifik Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Mikronezya'da, corona virüsün salgına döndüğü açıklandı.



100 bini aşkın nüfusa sahip takımada ülkesi Mikronezya, coğrafi olarak izole olması, uyguladığı sınır kontrolleri ve sıkı tedbirler sayesinde 2,5 yıldan fazla sürede virüsün ülkede yayılmasını engelledi. Ancak hükümet bugün, ülkenin 4 eyaletinden 2'sinde birden fazla vaka olduğunu duyurdu.



Yetkililer, Kosrae eyaletinde 35 kişinin testinin pozitif çıktığını, Pohnpei eyaletinde de 7 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Böylece Covid-19'un ülkede ilk kez salgına dönüştüğü kaydedildi.



Salgın, ülkenin 1 Ağustos'ta karantina kısıtlamalarını sona erdirmeyi ve sınırlarını yeniden açmayı planlamasından kısa süre önce geldi.



TÜRKMENİSTAN VAKA BİLDİRMEDİ



Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde Covid-19 salgını yaşanırken, 100 binden fazla nüfusa sahip olup herhangi bir vaka bildirmeyen diğer ülke Türkmenistan oldu.



Mayıs ayında ilk Covid-19 vakasını açıklayan Kuzey Kore'de ise şimdiye kadar yaklaşık 4,8 milyon vaka tespit edildi.