Pelosi'nin uçağına adım adım takip

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turuna çıktı.

Bu ziyarete ilişkin, yanıtı en çok merak edilen konu ise Pelosi'nin Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği.



Nancy Pelosi'yi taşıdığı belirtilen uçak şu sıralarda Filipinler'in güneyinde seyrediyor.

300 BİN KİŞİ TAKİPTE

Uçakların anlık konumunu gösteren "flightradar" internet sitesinde, 300 binden fazla kişi Pelosi'nin uçağını takip ediyor.

Malezya'da olan Nancy Pelosi'nin sonraki durakları Güney Kore ve Japonya.

PROGRAMDA YOK, İDDİA VAR



Resmi açıklamaya göre Pelosi'nin ziyaret programında Tayvan yok. Ancak Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Tayvanlı ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Pelosi, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a geçecek; hatta adada bir gece kalacak. İddia resmi kaynaklarca henüz doğrulanmadı.



Ziyaret gerçekleşirse Pelosi, 25 yıl sonra Tayvan'a giden ikinci Temsilciler Meclisi başkanı olacak.

"ABD ATEŞLE OYNUYOR"



Çin olası ziyarete tepkili. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" dedi. Wang, "Bu ABD'li politikacıların sonu iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.



RUSYA: PROVOKASYON



Konuyla ilgili Rusya'dan da bir değerlendirme var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ülkesinin tek Çin prensibini desteklediğini ve Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıktığını söyledi. Zaharova, Pelosi'nin olası ziyaretini de provokasyon olarak nitelendirdi.