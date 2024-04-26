BAE ikinci nükleer santrali inşa etmeyi planlıyor

ABD'nin güvenlik ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2021'de Abu Dabi'de Güney Kore tarafından inşa edilen Barakah tesisini açarak nükleer santral işleten ilk Arap devleti olmuştu.



Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BAE'nin dört yeni reaktör inşa etmek için bu yıl muhtemelen gelecek birkaç ay içinde teklifleri almayı planladığını belirttiler.



Kaynaklar BAE'nin yeni tesisin 2032 yılına kadar faaliyete geçerek öngörülen enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için bu yıl içinde ihaleyi vermeyi ve santralin inşaatına başlamayı hedeflediğini söyledi.



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