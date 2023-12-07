Peru'da eski devlet başkanı Alberto Fujimori 16 yıl sonra serbest

Peru'da Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından 25 yıl hapis cezası alan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nun acilen serbest bırakılmasına hükmetti.
Ülkede tartışma yaratan kararın ardından 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Fujimori hapishaneden çıktı. Çok sayıda insanın ölümünden sorumlu olan Fujimori, hapishaneden çıkarken maske ve oksijen desteğiyle görüntülendi.
Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Fujimori'nin insani gerekçelerle serbest bırakılmasını sağlayan ancak daha sonra iptal edilen 2017 affının lehinde karar aldı.
Mahkeme belgelerinde, ceza infaz kurumunun Fujimori'yi "aynı gün içinde" derhal serbest bırakması gerektiği ifade edildi.
Anayasa Mahkemesi Mart 2022'de bir alt mahkemeye Fujimori'nin serbest bırakılması talimatı vermişti. Ancak alt mahkeme, 1 Aralık'ta verdiği kararla serbest bırakma yetkisinin olmadığını öne sürerek eski Devlet Başkanı hakkındaki kararı tekrar Anayasa Mahkemesine bırakmıştı.
SÜREÇ
1990-2000 yıllarındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori, 2007'den bu yana Peru'da hapis yatıyordu.
Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 2017'de insani gerekçelerle Fujimori için af çıkarmıştı. Kuczynski'nin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devlet başkanlığından azledilmemek için Mecliste Fujimori'nin eski partisinden milletvekillerinin desteğini sağlayabilmek amacıyla Fujimori'yi affettiği öne sürülmüştü.
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