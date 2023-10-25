Peru'nun en ünlü mumyası Juanita'nın yüzü bilgisayar yardımıyla oluşturuldu

Yüzlendirme uzmanı İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson, Juanita’nın yüzünü modellemenin yaklaşık 400 saat sürdüğünü belirtti.



Varşova Üniversitesi And Araştırmaları Merkezinden Polonyalı biyoarkeolog Dagmara Socha, törende Juanita'nın yüzünü elde etmenin ilk adımının "kafatasının bir replikasını yapmak" olduğunu söyledi.



Santa Maria Katolik Üniversitesinden yapılan açıklamada, yüzlendirme sürecinde etnolojik özellikler, yaş ve ten renginin göz önünde bulundurularak vücut taramaları ve DNA analizlerinin kullanıldığı ifade edildi.



Juanita, antropolojik araştırmalara göre, milattan sonra 1440 ile 1450 yılları arasında 13 ila 15 yaşlarındayken kurban edildi.



And Dağları'nda bir ritüel için kurban edildiğinde, boyunun 1,40 metre, ağırlığının ise 35 kilogram olduğu tespit edilen Juanita’nın ölüm sebebinin, çekilen tomografilere göre, beyninin, oksipital lob olarak isimlendirilen bölümüne aldığı şiddetli darbe olduğu belirlendi.



Amerikalı antropolog Reinhard, Juanita’yı 1995'te karla kaplı Ampato Yanardağı'nda 6 bin metre yükseklikte keşfetmişti.



Peru, İnka İmparatorluğu öncesi ve sonrasında gelişen çeşitli uygarlıklara ait yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.