Peru'da OHAL ilan edildi: Göçmen akışıyla mücadele

Savunma Bakanı Jorge Chavez de OHAL ilanının ülkeye düzensiz ve yasa dışı girişlerin önüne geçmek amacıyla alındığını kaydetti.



Yüzlerce göçmen, Peru'nun Tacna kenti ile Şili'nin Arica şehirleri arasında toplanarak sınırlardan bir şekilde geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadığı haberlere yansımıştı.



Şili'nin de sınırlarda kontrolleri arttırdığı ve ülkeye yasadışı yollardan göçmen girişine izin vermeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.



Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, Peru'da yaşayan her 10 göçmenden 9'unun Venezuelalı olduğu ve bunun 1,3 milyona denk geldiği kaydediliyor.