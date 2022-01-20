Pilot 'mesaim bitti' deyip uçmayı reddetti

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait bir uçağı, pazar günü Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden İslamabad'a uçuşu sırasında kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı.

Uçak indiği Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'nda bir süre hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Ancak hava koşullarının düzelmesinden sonra uçağın kaptan pilotu, mesaisinin bittiği gerekçesiyle uçuşu tamamlamak istemedi.

Pilota sinirlenen yolcular ise durumu protesto etmek amacıyla uçaktan inmeyi reddetti.

Olayın büyümesi üzerine havaalanındaki yetkililer, durumu kontrol altına almak için havalimanı güvenliğini çağırdı. Mağdur olan yolcular otele yerleştirildi.

PIA sözcüsü olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uçuş güvenliği için pilotların uçuştan önce uygun şekilde dinlenmeleri gerekiyor, bu nedenle bu konuda düzenlemeler yapıldı" denildi.

Yetkililer, yolcuların aynı gün saat 23:00'e kadar İslamabad'a ineceklerine dair de güvence verdiklerini de belirtti.