Pipetten DNA testi: Lamborghini ailesini karıştıran iddia

LAMBORGHINI'DEN İFTİRA DAVASI



Lamborghini, bulgular halka açıklandıktan sonra Borzone'un kendi kızı olduğunu inkar etti ve genç kadın ile annesine iftira davası açtı.



Ancak Borzone, 2019 yılında buluştuğu beş çocuk babası Lamborghini ile yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiğini iddia ediyor. Genç kadının avukatı, Lamborghini'nin "Colossimo ile ilişkisi olduğunu itiraf ettiğini" söylüyor.



Lamborghini'nin avukatı, Elettra'nın en başta DNA'sını verdiğinden haberi olmaması nedeniyle "gayri meşru çocuk" iddiasını "yasadışı" olarak nitelendiriyor.



Avukatı bu nedenle DNA'nın delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini ileri sürüyor. Borzone'un avukatı ise DNA'nın "kadınların kardeş olduğunu" kanıtladığını savunuyor.



Ayrıca İngiliz basınına göre Lamborghini kendi DNA'sını test için göndermeyi reddetti ve aile bu yüzden Elettra'nınkini almak için özel bir dedektif tuttu.



Borzone'un annesi de kızının Lamborghini'nin servetini istemediğini söyleyerek sadece babasının gerçekte kim olduğunu bilmek istediği konusunda ısrar etti.



Duruşmaya mart ayında yeniden devam edilecek.

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