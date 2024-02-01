Pipetten DNA testi: Lamborghini ailesini karıştıran iddia

İtalya'da yaşayan 35 yaşındaki Flavia Borzone isimli bir kadın, Tonino Lamborghini'nin öz kızı Elettra'nın kullandığı pipetten topladığı DNA örneğine dayanarak Lamborghini'nin gizli kızı olduğunu iddia etti.
İddiaya göre genç kadın, Elettra ile kardeş olduklarını ve zengin ailenin gayri meşru varisi olduğunu kanıtlamak için "kardeşi" Elettra'nın kullandığı pipeti alacak özel bir dedektif tuttu.
Pazartesi günü açılan davada, DNA örneğinin Ferrara Üniversitesi'nde test edildiği ve genetik örneğe göre Borzone ile Elettra'nın gerçekten de akraba olduğu ortaya çıktı.
Gayri meşru mirasçı, "babası" Lamborghini ve annesi Rosalba Colossimo'nun 1980 yılında Lamborghini arabasıyla geçerken bir otobüs durağında tanıştığını ve Lamborghini'nin annesine arabayla bırakmayı teklif ettiğini iddia ediyor.
İkilinin daha sonra Borzone'un 1988'de doğmasıyla sonuçlanan bir ilişki kurduğu söyleniyor.
LAMBORGHINI'DEN İFTİRA DAVASI
Lamborghini, bulgular halka açıklandıktan sonra Borzone'un kendi kızı olduğunu inkar etti ve genç kadın ile annesine iftira davası açtı.
Ancak Borzone, 2019 yılında buluştuğu beş çocuk babası Lamborghini ile yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiğini iddia ediyor. Genç kadının avukatı, Lamborghini'nin "Colossimo ile ilişkisi olduğunu itiraf ettiğini" söylüyor.
Lamborghini'nin avukatı, Elettra'nın en başta DNA'sını verdiğinden haberi olmaması nedeniyle "gayri meşru çocuk" iddiasını "yasadışı" olarak nitelendiriyor.
Avukatı bu nedenle DNA'nın delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini ileri sürüyor. Borzone'un avukatı ise DNA'nın "kadınların kardeş olduğunu" kanıtladığını savunuyor.
Ayrıca İngiliz basınına göre Lamborghini kendi DNA'sını test için göndermeyi reddetti ve aile bu yüzden Elettra'nınkini almak için özel bir dedektif tuttu.
Borzone'un annesi de kızının Lamborghini'nin servetini istemediğini söyleyerek sadece babasının gerçekte kim olduğunu bilmek istediği konusunda ısrar etti.
Duruşmaya mart ayında yeniden devam edilecek.
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