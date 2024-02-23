Polonya meclisinden 15 yaş ve üzeri için "ertesi gün hapı" kararı

Polonya'da yıllarca iktidarda kalan muhafazakar çizgideki bir önceki Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti, kürtaj yasağı ve "hamilelik kaydı" gibi uygulamalar getirmişti. Bu yasalar haftalarca süren hak protestolarını tetiklemişti ancak hükümet geri adım atmamıştı.



Alt meclisteki oylama, Avrupa Birliği yanlısı yeni hükümetin, Avrupa'nın en sert yasalarından biri olan kürtaj ve doğum kontrolü karşıtı yasayı gevşetme planlarının ilk adımıydı.



Milletvekilleri 224'e karşı 196 oyla, doğum kontrol yöntemine erişimin serbestleştirilmesi yönünde oy kullandı.



Hamileliği önleyen ertesi gün hapı şu anda sadece reçeteyle satılıyor.



Halkın büyük çoğunluğunun katolik olduğu Polonya'da kürtaj, ancak hamileliğin kadının sağlığını ya da hayatını tehdit ettiği ya da tecavüz sonucu meydana geldiği durumlarda yasal.



Polonya Senatosu'nda da oylanması ardından Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor. Tasarının Senato'dan kolaylıkla geçeceği tahmin edilirken, Duda'nın imzalamasının zor olduğu öngörülüyor.



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