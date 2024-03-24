Polonya: Rus füzesi hava sahamızı ihlâl etti

Polonya ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın batısındaki kasabalara ateşlenen bir Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.



Ordu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polonya hava sahası, Rusya Federasyonu hava kuvvetleri tarafından gece ateşlenen seyir füzelerinden biri tarafından yaklaşık 40 saniye boyunca ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

Polonya ordu sözcüsü Jacek Goryszewski, füzenin, Polonya hava sahasına yaklaşık 2 kilometre girdikten sonra Ukrayna'ya geri döndüğünü söyledi.



Sözcü daha sonra, "Polonya hava sahası şu anda güvenli, UKrayna'ya artık başka füze saldırısı olmayacak" açıklamasını yaptı.

Rusya, bu sabah Ukrayna'nı başkenti Kiev'e ve batısındaki Lviv bölgesine hava saldırıları başlatmıştı.

Polonya silahlı kuvvetleri, Rusya'nın seyir füzelerinden birinin Polonya hava sahasını kısa süreliğine ihlal ettiğini açıkladı.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rus saldırısını püskürtmeye başlamasının ardından erken saatlerde başkentte birkaç patlamanın meydana geldiğini söyledi.



Kiev'in askeri yönetiminin başkanı Serhiy Popko da Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin Kiev üzerinde ve başkent civarında Rusya tarafından fırlatılan yaklaşık bir düzine füzeyi imha ettiğini söyledi.



Popko, saldırıda sadece küçük çaplı hasar meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

