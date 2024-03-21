Rusya'dan Kiev'e 44 gün aradan sonra ilk füze saldırısı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 44 günlük aradan sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.



Rusya'nın saldırıda balistik füze ve seyir füzeleri ile stratejik bombardıman uçakları kullandığını, füzelerin farklı yönlerden şehri hedef aldığını aktaran Popko, 13 kişinin yaralandığını belirtti.



"31 RUS FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ"



Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk ise şehri hedef alan bir İskender ve bir Kinzhal balistik füze ile 29 seyir füzesinin tamamının düşrüldüğünü açıkladı.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise düşürülen füze parçalarının konutlara, sanayi sitesine ve bir anaokuluna isabet ettiğini söyledi.



Bazı noktalarda yangın çıkarken park halindeki çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

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