Polonya'da eski hükümete casus yazılım soruşturması

LİSTEDE SİYASİLER VE TANINMIŞ İSİMLER VAR

2021 yılında medya kuruluşları, Pegasus'un çeşitli ülkelerde hedef aldığı binlerce telefon numarasını gösteren bir veri sızıntısına erişti.



Ayrıca casus yazılım aracının, Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan da dahil olmak üzere birçok yerde medyaya ve sivil topluma karşı kullanıldığını da ortaya çıkarıldı.



Yetkililer, yazılımı kullananların tam listesinin şimdilik gizli kaldığını ancak listenin halihazırda adı geçen birkaç siyasi figürden çok daha fazla tanınmış kişiyi içerdiğini söyledi.



Adalet bakanlığı ve istihbarat servisleri, siyasallaştırılmış veya istismar edici görünen davalar hakkında bir karara varmayı ve kişileri hedef alındıkları konusunda bireysel olarak mektupla bilgilendirmeyi planlıyor.



Daha sonra kişi, bilgiyi kamuya açıklayıp duyurmayacağına veya gözetim konusunda gelecekte yasal işlem başlatıp başlatmayacağına kendisi karar verebilir.