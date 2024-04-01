Polonya'da eski hükümete casus yazılım soruşturması

Polonya hükümeti, önceki hükümetinin tartışmalı casus yazılım "Pegasus"u kullanmasına ilişkin soruşturma başlattı. Parlamento soruşturması sürerken yeni hükümet gelecekte eski hükümet yetkililerine karşı suç duyurusunda bulunabilir.
Polonya'nın yeni adalet bakanı Adam Bodnar, hükümetin önümüzdeki aylarda "Pegasus"un hedef aldığı kişileri bilgilendireceğini söyledi. Bu kişiler Polonya yasalarına göre, maddi tazminat talep etme ve olası cezai işlem başlatma imkanına sahip olacaklar.
Pegasus, İsrail şirketi NSO Group tarafından tasarlanan güçlü bir araçtır. Hedef kişinin cep telefonunun kontrolünü ele geçirebilir, güvenli mesajlaşma uygulamalarından verilere erişebilir ve hatta telefonu bir dinleme cihazına dönüştürebilir.
LİSTEDE SİYASİLER VE TANINMIŞ İSİMLER VAR
2021 yılında medya kuruluşları, Pegasus'un çeşitli ülkelerde hedef aldığı binlerce telefon numarasını gösteren bir veri sızıntısına erişti.
Ayrıca casus yazılım aracının, Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan da dahil olmak üzere birçok yerde medyaya ve sivil topluma karşı kullanıldığını da ortaya çıkarıldı.
Yetkililer, yazılımı kullananların tam listesinin şimdilik gizli kaldığını ancak listenin halihazırda adı geçen birkaç siyasi figürden çok daha fazla tanınmış kişiyi içerdiğini söyledi.
Adalet bakanlığı ve istihbarat servisleri, siyasallaştırılmış veya istismar edici görünen davalar hakkında bir karara varmayı ve kişileri hedef alındıkları konusunda bireysel olarak mektupla bilgilendirmeyi planlıyor.
Daha sonra kişi, bilgiyi kamuya açıklayıp duyurmayacağına veya gözetim konusunda gelecekte yasal işlem başlatıp başlatmayacağına kendisi karar verebilir.
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