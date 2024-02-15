Polonyalı çiftçilerden yumurtalı eylem

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele tedbirlerinin kendilerine getirdiği kısıtlamaları, artan maliyetleri ve başta Ukrayna olmak üzere yurtdışından gelen haksız rekabeti protesto ediyor.



Polonyalı çiftçiler tarafından Avrupa Komisyonu ofisine gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık bin çiftçinin 500 traktörle katıldığı bildirildi. Göstericiler Wroclaw kentinde işaret fişeği ve havai fişek patlatıp Avrupa Komisyonu ofisine yumurta yağdırdı.



Protestocular Polonya bayrakları, pankartlar ve işaret fişekleri taşıyarak sokaklarda yürüdü.



Çiftçiler bölgesel hükümet merkezinin önünde toplanarak büyük bir ateş yaktı.



Organizatörlerin dağılma talebine rağmen görüntülerde pek çoğunun dağılmadığı görüldü.



Polonyalı çiftçiler, Ukrayna ile olan tüm ticari sınır geçişlerinin tamamen abluka altına alınmasını ve 20 Şubat'ta başkent Varşova'da büyük bir protesto düzenlenmesini planlıyor.

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