Polonya lideri Duda: Kiev'in Kırım'ı geri alabileceğinden emin değilim

Kiev'in müttefiki Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinde bir Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.



"Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kırım'da kontrolü yeniden ele alabileceğinden emin olmadığını" söyleyen Duda, ancak "Kiev'in, Donetsk ve Luhansk bölgelerini geri kazanabileceğine inandığını" belirtti.



2014'te Moskova'nın kontrolüne geçen Kırım'ın "özel bir yer" olduğunu söyleyen Duda, "Çünkü aslında tarihsel açıdan bakarsak, Kırım çoğu zaman Rusya'nın ellerindeydi" ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Polonya Büyükelçisi Vasil Zivaric ise bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kırım Ukrayna'dır ve öyle kalacaktır. Kırım'ın işgalden arındırılması ortak görevimiz ve özgür dünya ile olan yükümlülüğümüzdür" dedi.



Varşova, 2022 Şubat ayında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, Kiev'in "sadık müttefiki" olarak biliniyor.



