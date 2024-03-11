Portekiz'de aşırı sağ oyunu ikiye katladı

Portekiz'de dün yapılan erken erken genel seçimlerde aşırı sağ oyunu ikiye katladı.

Sosyalist Başbakan Antonio Costa, yolsuzluk suçlamaları sonrası dört ay önce istifa etmişti.

Ana merkez sağ partisi, erken genel seçimde iktidardaki Sosyalistleri kıl payı mağlup etti ancak açıklanan resmi sonuçlara göre çoğunluğu elde edemedi.

Portekiz'in merkez sağ Demokratik İttifakı (AD) seçimleri kazandı, lideri Luis Montenegro, yine müzakere etmeyi reddettiği aşırı sağcı Chega partisinin desteği olmadan hükümet edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Portekiz'in 230 sandalyeli parlamentosunda,sadece dört sandalyesi kalan Demokratik İttifak, oyların yüzde 29.49'unu kazanırken, 2015'ten beri iktidarda olan Sosyalistler yüzde 28.66'da kaldı.

CHEGA'NIN OYU YÜZDE 14'Ü GEÇTİ

Portekiz basının aktardığına göre, seçim kampanyasında yolsuzluk ve göçe odaklanan aşırı sağcı Chega partisinin yüzde 14-17 arası oy aldığı tahmin ediliyor.



Chega'nın parlamentodaki temsil oranı dört kattan fazla artarak 230 sandalyeli mecliste en az 48 milletvekiline ulaştı ve bu da birleşik sağa çoğunluk sağladı.



Daha önce Montegro'nun başlıca rakibi Pedro Nuno Santos, 2015'ten beri iktidarda olan sol eğilimli Sosyalist Partisi'nin (PS) çok az bir farkla ikinci olmasının ardından yenilgiyi kabul etti. Santos, AD'nin genel vergi indirimlerini içeren platformunu desteklemeyi reddetti.



Bugün erken saatlerde destekçilerinden oluşan coşkulu bir kalabalığa "AD seçimi kazandı" diyen Montenegro, yeni parlamentodaki partilerin sorumlu bir şekilde hareket etmelerinin ve "Portekiz halkının isteğine uymalarının" çok önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın AD liderini, hükümeti kurmaya resmen davet etmesi gerekiyor.