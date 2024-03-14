Portekiz'de gazeteciler 42 yıl sonra ilk kez grevde

Portekiz'in önde gelen medya grubu Global Media, bu hafta "karmaşık mali durum" nedeniyle 10'u gazeteci olmak üzere 20 çalışanı hedef alan bir işten çıkarma planını duyurdu.



Planın duyurulmasının üzerine ülkenin dört bir yanından gazteciler 42 yıllık aradan sonra greve gitme kararı aldı.



Eylemciler, enflasyonla başa çıkmak için ücret artışı ve fazla mesai ücretine ilişkin çalışma yasalarına uyum çağrısında bulundu.



Greve çağrıda bulunan Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, "İş güvencesizliği ve düşük maaşların vatandaşların bilgi edinme hakkına engel oluşturduğunu" belirtti.



Sendikaya göre 20'den fazla haber kaynağı ajansların grevinden etkilendi.



Lusa Haber Ajansı dün gece yarısı haber akışını durdurdu ve haber yayınlamayı bıraktı.



Başkent Lizbon, kuzeydeki Porto şehri ve Portekiz'in merkezindeki Coimbra'da gün boyunca çeşitli gösteriler planlanıyor.



Portekizli gazetecilerin son grevi 1982 yılında gerçekleşmişti.

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