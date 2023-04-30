Portekiz'de "sebze bahçesi" katliamı: 4 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'in Setubal bölgesinde silahlı saldırgan, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.



Başkent Lizbon'un 50 kilometre güneyindeki Setubal'de görevli emniyet yetkilisi Andreia Gonçalves, yaşları 30 ila 60 olan 4 erkeğin tartıştığını söyledi.



Gonçalves, erkeklerden birinin, diğer 3 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.



Portekiz medyasındaki haberlerde de söz konusu 4 kişinin yasa dışı güvercin yarışlarına katıldığı belirtildi.



Haberlerde, husumetin "yasa dışı bir sebze bahçesi"nden kaynaklandığı iddia edildi.



Portekiz'de sıkı silah yasaları olsa da avlanma amaçlı ateşli silahlar yasal sayılıyor.

