Portekiz'de "sebze bahçesi" katliamı: 4 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'de silahlı bir saldırgan tartıştığı 3 kişiyi silahla öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. 4 kişi arasındaki husumetin "yasa dışı bir sebze bahçesi"nden kaynaklandığı öne sürüldü.

Portekiz'de "sebze bahçesi" katliamı: 4 kişi hayatını kaybetti

'in Setubal bölgesinde silahlı saldırgan, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Başkent Lizbon'un 50 kilometre güneyindeki Setubal'de görevli emniyet yetkilisi Andreia Gonçalves, yaşları 30 ila 60 olan 4 erkeğin tartıştığını söyledi.

Gonçalves, erkeklerden birinin, diğer 3 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.

Portekiz medyasındaki haberlerde de söz konusu 4 kişinin yasa dışı güvercin yarışlarına katıldığı belirtildi.

Haberlerde, husumetin "yasa dışı bir sebze bahçesi"nden kaynaklandığı iddia edildi.

Portekiz'de sıkı silah yasaları olsa da avlanma amaçlı ateşli silahlar yasal sayılıyor.

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