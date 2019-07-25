Porto Riko Valisi Ricardo Rossello hakkında çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.
Rossello'nun istifasını talep eden göstericiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" diyerek tepki göstermişti.
Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.
Protestoların ardından Porto Riko valisi istifa etti
NTV HaberDünya
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello iki hafta süren protestoların ardından 2 Ağustos'ta istifa edeceğini açıkladı.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello hakkında çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.