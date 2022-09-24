Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 'daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı - 1 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

RUS ORDUSUNDA GÖREV YAPAN YABANCILARIN VATANDAŞLIK SÜRECİ KOLAYLAŞTI

Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı.

Söz konusu yasa tasarıları, geçen hafta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve ardından Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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