Putin: Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki talepleri karşılanmalı

Putin, anlaşma kapsamında Ukrayna'dan sevk edilen tahılın yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine ve sadece yüzde 3'ünün Afrika'ya gittiğini belirterek "Tahıl Koridoru Anlaşması ancak pozisyonumuz hesaba katılırsa adil ve kapsamlı şekilde uygulanır. Buna bağlı olarak ilerideki katılımımız konusunda karar vereceğiz. Yine de 60 gün sonra anlaşmayı uzatmama yönünde karar alırsak, önceki dönemde gönderilen tüm ürünleri, Rusya'dan ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine ücretsiz vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



"AFRİKA, ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENINDE LİDERLERDEN BİRİ OLACAK"



Afrika ülkeleri ile işbirliğine önem verdiklerini dile getiren Putin, bu ülkelerin Rusya'ya olan 20 milyar doları aşkın borcunu sildiklerini aktardı.



Putin, "Afrika devletleri, dünyadaki meselelerde ağırlıklarını ve rollerini sürekli artırıyor, siyaset ve ekonomi alanında kendilerini daha emin şekilde ortaya koyuyor. Afrika'nın yeni oluşan çok kutuplu dünya düzeninde liderlerden biri olacağına inanıyoruz." dedi.

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